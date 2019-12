La fidanzata di Keanu Reeves spiega sui social perché ha i capelli bianchi

" I miei capelli sono diventati prematuramente grigi quando avevo poco più di 20 anni e da allora me li sono tinti di ogni colore possibile fino a quando non ho più potuto tollerare la tossicità dei coloranti ". Così Alexandra Grant, universalmente nota per essere la fidanzata di Keanu Reeves, ha deciso di spiegare su Instagram perché preferisce mantenere i suoi capelli al naturale.

L'artista 46enne ieri ha condiviso sul suo account una notizia del magazine Newsweek sulla presunta connessione tra la tintura per capelli e il cancro al seno e ha così colto l’occasione per spiegare perché ha smesso di colorarsi i suoi capelli, ormai completamente grigi. "Adoro e sostengo il fatto che ogni donna possa scegliere come vuole sembrare e sentirsi ad ogni età. Ma se le donne devono rischiare la vita per degli standard di bellezza, allora forse dovremmo iniziare a parlare un po' di questi standard e dei rischi che comportano per la salute ", ha scritto la Grant, che alla sua prima uscita pubblica con il celebre fidanzato, ai LACMA di Los Angeles, aveva molto colpito media e pubblico proprio perché ostentava con orgoglio la sua chioma grigia, dimostrando senza alcun problema la sua reale età, senza tentare di camuffarla con artifici di ogni genere come fanno tante altre donne.

A un mese da quando la coppia è venuta allo scoperto, con lei che ha fatto scrivere fiumi di inchiostro sui giornali proprio per via della serena accettazione del suo corpo, adesso Alexandra Grant spiega che dietro c’è anche altro. Nel suo caso non si tratta solo di sentirsi a proprio agio con la propria età, ma anche di non esporsi a prodotti potenzialmente tossici che, come scrive su internet, "a lcune ricerche danno come collegati al carcinoma al seno. Per questo ho smesso di tingermi i capelli a 30 anni ".

Poi ha postato una sua foto del 1991 in cui sfoggia una folta chioma castano scuro e posa con un gruppo di amici del college, commentando l’immagine con una battuta sui suoi capelli: "Cosa direi adesso alla me stessa di 18 anni? Un giorno sarai una "bionda" sui trent'anni? Rinuncerai alla matematica per l'arte? E cosa direbbe di me oggi quella diciottenne? ".

A giudicare dalle scelte mature fatte in tema di salute e di amore per il proprio corpo forse sarebbe fiera.