La figlia di Ewan McGregor racconta: "Mi incolpavo per gli stupri e gli attacchi di un uomo"

Le confessioni choc della figlia di Ewan McGregor, Clara, hanno fatto il giro del web e lasciato ammutoliti tutti i suoi fan: la giovane, infatti, ha raccontato per la prima volta di aver subito stupri e violenze da un uomo.

Clara McGregor ha scelto di pubblicare una lunga lettera sul suo profilo Instagram spiegando che è stata dura, per lei, aprirsi in questo modo, ma di averlo fatto nella speranza di poter “aiutare altri a sentirsi meno soli”. Così, dopo un anno difficile durante il quale ha dovuto curare il suo perenne stato di ansia e la dipendenza da farmaci per la depressione, la modella 23enne ha deciso di raccontare il suo lungo calvario facendo delle rivelazioni sconcertanti.

“ Mi prendo questo momento per parlare dei disturbi mentali. Mi sono vergognata così tanto dei miei problemi che non ne ho parlato nemmeno con gli amici – ha scritto la figlia dell’attore Ewan McGregor - . Ho sofferto di ansia paralizzante da quando avevo quattro anni e sono andata in terapia da quando ero una bambina. Sono così grata di quello che terapia e psicoanalisi hanno fatto per me. Ho lavorato tanto su me stessa e continuo a farlo. Ho a che fare con dei traumi passati, anche se alcuni sono più recenti di altri ”.