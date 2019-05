La figlia di Jennifer Lopez è virale su YouTube

Durante le prove per il suo show Jennifer Lopez ha invitato sua figlia Emme, 11 anni, a cantare. La piccola era presente e si annoiava così la sua mamma ha pensato di coinvolgerla per rendere il tempo trascorso in sala prove più divertente. Tutto è avvenuto nel backstage di preparazione per l'esibizione dal vivo della nuova hit della Lopez, “Medicine”, finora lanciata solo in un sexy videoclip.

Timida e un po’ insicura, la bambina, nata dal matrimonio di Jennifer Lopez con Marc Anthony, autentica super star in America Latina, si è esibita in “If I Is not Got You” di Alicia Keys e i fan sono impazziti per la sua bravura. All’inizio un po’ incerta per via della sua timidezza, dopo aver però incrociato lo sguardo di incoraggiamento della sua mamma, si è lanciata in una versione da brividi della canzone, sfoderando un talento che i più consumati musicisti possono solo sognarsi.

Alla fine della performance Jennifer Lopez, fiera e commossa per la straordinaria esibizione della sua bambina, le ha proposto di duettare insieme: " Dovremmo farla uscire come singolo e fare qualcosa insieme in un tour! Vuoi mettere questo pezzo nel mio nuovo show? Possiamo vedere e capire se funziona. Però non devi per forza, capito amore? ".

Emme si è subito rifiutata. Non le interessa. Le è bastato far felice la sua mamma e, di riflesso, il suo papà, perché i commenti al video che JLo ha pubblicato subito sul suo canale YouTube ufficiale parlano chiaro: la bambina per i fan ha ereditato la straordinaria estensione vocale del grande Marc Anthony perché quella di Jennifer è, invece, più limitata.

È nata una nuova stella, verrebbe da dire. Emme ha rubato completamente la scena alla madre nel video che è diventato subito virale ed in pochi giorni ha già superato 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, ricevendo migliaia di commenti entusiasti che inorgogliscono più mamma Jennifer e papà Marc, dato che la piccola non avrebbe al momento nessuna intenzione di intraprendere una carriera da musicista.



