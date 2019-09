Il figlio di Alessandro Greco, Lorenzo, spopola sul web dopo Miss Italia

Lorenzo Greco è assurto di colpo al ruolo di vera star sul web. Durante la finale della kermesse di Miss Italia, Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, è apparso in un'inquadratura propizia che ha creato in breve tempo molto clamore sui social. Grazie a quella inquadratura della regia il giovane Greco ha catalizzato su di sé l'attenzione generale del pubblico facendolo assurgere a divo emergente. Repentinamente, Lorenzo Greco, ha guadagnato una schiera di fan, soprattutto di genere femminile, le quali hanno, sin da subito, apprezzato le doti fisiche del bel figlio d'arte. Nella contingenza attuale gli ammiratori delle celebrità possono usufruire dell'ausilio dei social network per avvicinarsi, pur soltanto virtualmente, a essi. I profili social di Greco jr. sono stati presi d'assalto dai suoi nuovi fan. Le ammiratrici si domandavano sul web quali fossero gli account social del giovane, rimbalzando da un social all'altro.

Dunque, è stata la prima apparizione in televisione di Lorenzo Greco nel corso della puntata di Miss Italia 2019, quando è stato ripreso accanto alla madre, Beatrice Bocci. Nel momento in cui il conduttore Alessandro Greco si è accostato alla famiglia per dedicare una canzone ala moglie, il 21enne figlio della coppia è stato focalizzato dalla telecamera, scatenando l'ammirazione dei telespettatori. Le voci che riportavano la notizia dell'apparizione di Greco jr. in tv sono circolate veloci sul web, la cui bellezza veniva decantata appieno sui social.

Lorenzo Greco, nonostante il privilegio del suo status di figlio d'arte, è un ragazzo impegnato attivamente. Nato nel 1998, Greco jr. ha intrapreso un corso di studi presso l'Università di Siena, ma la sua indole lo tradisce attirandolo verso il mondo dello spettacolo, calcando le orme paterne. Il giovane 21enne ha una grande passione per la musica che lo ha spinto ha formare una sua band. Greco, difatti, è il cantante di un gruppo musicale denominato The Old Blossom, di genere alternative rock che ha già inciso due album disponibili su Spotify. Inoltre, presta la sua collaborazione in un'agenzia di moda di Firenze.

Il talento e la sua spiccata predilezione per la musica sono emersi in lui dopo aver ascoltato e adorato un brano di Hozier: " Mi ha aperto un mondo. Ho subito chiesto a mio padre tutte le informazioni sull'artista, sul genere musicale - ha confessato Greco jr. nel corso di un'intervista -. Ho iniziato a passare notti insonni a studiare l'indie rock, il folk, il soul, ho cercato di capire quei mondi musicali, di informarmi…". Tra il cantante figlio d'arte e il padre, il famoso presentatore Alessandro Greco, intercorre un rapporto simbiotico. "Io ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica. Sui testi sono introverso, sono testi personali e non sono propenso a spiegare le canzoni. Il fatto poi di farle ascoltare ai genitori è alquanto imbarazzante perché ti metti a nudo", ha osservato il cantante.

Alla domanda riguardo il condizionamento o l'influenza che può scaturire dalla condizione di essere un figlio d'arte, Lorenzo Greco ha affermato deciso: " Non ci ho mai pensato e onestamente non credo che questa etichetta possa influenzare il nostro viaggio musicale. Papà è un conduttore e uno speaker non ha comunque contatti con l'industria discografica". Al frontman Lorenzo Greco i migliori auspici di una carriera brillante, che la sua fama accresca dopo questo exploit d'esordio.

Comunque si parlerà di Miss Italia solo per Lorenzo Greco... e non è difficile capire il perché della cosa #MissItalia pic.twitter.com/Z6LGFy81ZY — And I oop (@LuceBlu5) September 6, 2019

Miss Italia lo ha vinto Lorenzo Greco #missitalia — Maria Grazia (@mariagraziabon) September 6, 2019