Il figlio di Chiara Ferragni non sopporta gli abbracci di gruppo

Anche il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez è diventato, suo malgrado, un piccolo influencer. Leone appare molto spesso sia nelle foto della Ferragni che nelle dirette su Instagram. È sempre sorridente, sempre felice e pacioso. Ma c’è un particolare che non è sfuggito ai fan, molto attenti su tutto quello che l’influencer condivide su i social.

A quanto pare al piccolo Leone non piacciono gli abbracci di gruppo. Si lascia sempre coccolare, sia da Chiara che da Fedez, ma non sempre preferisce essere "stritolato" in un caldo abbraccio paterno. C’è una foto in particolare che ha fatto molto divertire i follower della Ferragni. Con Leone seduto sul divano di casa, i Ferragnez si scattano una foto mentre baciano sulla guancia il loro amato figlioletto, ma l’espressione del piccolo “erede” parla da sola e, fra i commenti, si leggono battute ad effetto su quanto accaduto. "È un gesto di affetto", si è giustificata fa Ferragni. La foto è scattata a Los Angeles dopo che l’influencer è tornata a casa da un lungo ed estenuante viaggio di lavoro. Tornata da Cannes, infatti, Chiara Ferragni si è voluta godere un po’ di calore familiare, cosa che Leone non ha apprezzato. Il figlio della coppia però, è celebre proprio per le sue espressioni facciali di disprezzo e diniego. Molte sono i meme che circolano in rete.