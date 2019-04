Il figlio di Gordon Ramsay, Oscar, è già una star di Instagram

Il figlio di Gordon Ramsay, Oscar, appena nato è già diventato un star di Instagram. Il piccolo, quinto figlio dello chef pluristellato 52enne e di sua moglie Tana, 44 anni, è nato ieri pomeriggio, ma vanta già un seguito di oltre 20mila follower e il numero non fa che aumentare di ora in ora.

Il suo famoso papà gli ha aperto un account personale per postare le sue primissime foto per condividerle poi anche sui suoi di social, facendosi ritrarre felice e orgoglioso in compagnia della moglie e del figlio in fasce e pubblicando anche una tenera immagine di sua moglie che bacia dolcemente in fronte il quinto bambino avuto dal marito chef con cui è felicemente sposata dal 1996.

La coppia ha già Megan, Matilda e i gemelli Jack e Holly e promette di non fermarsi qui. Divertente la prima didascalia del neopapà che sul suo Instagram ha scritto “Dopo 3 Bafta e un Emmy... finalmente abbiamo vinto un Oscar! Date il benvenuto al mondo a Oscar James Ramsay, che è nato alle 12:58, l’orario perfetto per un pranzo!”.

L'account Instagram di Oscar James Ramsey al momento comprende solo una immagine e un video in cui, appena nato, è sdraiato su una morbida coperta con alle spalle una nurse, mentre il padre gli sta scattando le sue prime foto. Accanto Gordon ha scritto: “Oggi mi hanno scattato il mio primo photo shooting. Non posso mica viaggiare senza foto sul passaporto!”

Nell’unica immagine postata finora sul suo account, invece, è in braccio a sua sorella Matilda, con la didascalia "Vorrei presentarvi mia sorella maggiore Matilda. Mi ha già dato un grande abbraccio e finora è la mia preferita...”. Oscar James Ramsey su Instagram, a un giorno di vita, dimostra anche di essere molto selettivo nei profili seguiti: per il momento solo Brooklyn e Romeo Beckham.