Filipa Brandao esagerata: lady Soares manda in tilt i follower

Cedric Soares è durato solo quattro mesi all'Inter. Il terzino portoghese, infatti, è arrivato a fine gennaio in prestito oneroso dal Southampton per sostituire Sime Vrsaljko che aveva chiuso anzitempo la stagione per via di un brutto infortunio al ginocchio. Il portoghese è arrivato in punta di piedi, ha avuto qualche chance, poche a dire il vero, di mettersi in mostra e non è stato riscattato dal club nerazzurro che ha deciso di non puntare su di lui in vista della prossima stagione. Cedric con la maglia nerazzurra ha giocato solo nove presenze: una in Coppa Italia, quattro in Serie A per un totale di 259 minuti con zero gol segnati e due assist forniti ai compagni, e quattro presenze in Europa League.

Cedric, come detto, è arrivato a Milano con tanta umiltà nonostante fosse campione d'Europa con il Portogallo e se ne va in punta di piedi e con lui anche la moglie Filipa Brandao. La consorte del lusitano è una delle wag più amate e seguite e in Inghilterra era stata eletta come la reginetta assoluta della Premier League. I suoi quasi 50.000 follower, infatti, non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy e provocanti postate su Instagram. L'ultimo scatto in costume da bagno, direttamente da Amangiri ha scatenato le fantasie dei suoi tanti seguaci che hanno invaso di commenti la bacheca di Filipa.