Fine dell’amore fra Sam Claflin e sua moglie Laura dopo sei anni di matrimonio

Questa è l’estate delle separazioni vip. Dopo quella eclatante di Liam Hemsworth e Miley Cyrus, si aggiunge quella di Sam Claflin e Laura Haddock. I due dopo sei anni di amore, lo scorso lunedì, hanno annunciato la loro separazione ufficiale.

Da sempre schivi e lontani dal flash dei fotografi, la coppia si è conosciuta nel 2010 sul set di "My Week with Marylin" per sposarsi poi nel 2013. Sam Claflin è conosciuto sia per la sua partecipazione al film "Io prima di te" che per laquadrilogia di "Hunger Games". La notizia della separazione arriva senza clamore, in una serie di storie che l’attore inglese ha pubblicato sul suo profilo instagram. "Laura e io abbiamo deciso di separarci. Andremo avanti con le nostre vite senza dimenticare l’amore, il rispetto e l’amicizia che ci ha legato – esordisce Claflin -. Abbiamo preso questa decisione nel rispetto di noi stessi e della nostra stessa famiglia".

Per evitare che i media potessero scovare particolari scomodi sulla loro relazione, l’attore ha deciso di mettere subito le cose in chiaro. "Né io né Laura commenteremo la questione ulteriormente. Vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto e per rispettare la nostra privacy". La coppia ha anche due figli, uno di tre e l’altro appena di un anno. Sembra che alla radice di tutto non ci siano né problemi di infedeltà né lavorativi.