Prodotto dimagrante sponsorizzato dalla Mannoia. La cantante: "È una truffa"

Nelle ultime ore, Fiorella Mannoia è tornata al centro dell'attenzione mediatica per via della pubblicazione di un nuovo post sul suo profilo Facebook. Sul profilo ufficiale della cantante, è stato infatti condiviso con i fan un messaggio di denuncia che sta facendo discutere molto in rete. E nella descrizione del post in questione, la cantante dalla fulva chioma scrive interamente in maiuscolo, il che nella scrittura dei social equivale ad urlare. Per questo, nel suo nuovo messaggio postato in rete Fiorella esordisce scusandosi con i fan per l'utilizzo voluto del maiuscolo per poi sottolineare che è importante per lei denunciare quanto le è accaduto.

"Continuano ad arrivarmi messaggi da persone - scrive nel suo ultimo messaggio condiviso - che mi chiedono delucidazioni su un prodotto dimagrante che viene pubblicizzato da dei farabutti, che usano la mia faccia come esca". Alla fine del suo messaggio, la Mannoia quindi raccomanda ai fan di non acquistare nessun prodotto pubblicizzato in nome e per conto suo: "Non comprateli, sono truffe". Alla luce di quanto scritto da Fiorella Mannoia attraverso il suo profilo Facebook, emerge quindi che qualcuno utilizza l'immagine della stessa cantante per promuovere prodotti dimagranti e offrirli agli utenti della rete.

Un caso quest'ultimo analogo a quelli di altri artisti, come il caso di Laura Pausini. Anche quest'ultima ha recentemente messo in guardia il web chiedendo in particolare ai follower di prestare attenzione in rete e di diffidare dai siti web così come dalle inserzioni pubblicitarie che usino la sua immagine per offrire ai potenziali clienti social dei prodotti miracolosi, proposti per il dimagrimento o altro.

I commenti social sulla denuncia di Fiorella Mannoia

Anche per il caso di Fiorella Mannoia, denunciato dalla stessa su Facebook nella mattinata dello scorso sabato 2 novembre, sono giunti molteplici commenti da parte degli utenti, tra cui molti messaggi ironici. "Io l’ho comprato e ora canto da Dio!" si legge, infatti, tra i messaggi riportati sotto l'ultimo post di denuncia della Mennoia. Altri follower e non poi ringraziano la cantante per la raccomandazione. "È un virus -lamenta all'influencer un fan-, la stessa cosa compare come se fosse postata da diverse persone, non solo da te".

Ma tra coloro che si sono mobilitati a scrivere alla Mannoia, c'è anche chi le suggerisce che la cosa da fare, nei casi come il suo, è quella di adire le vie legali e segnalare il tutto ai social: "La cosa da fare è segnalare a Facebook e denunciare, Fiorella". "Fai benissimo a puntualizzare -commenta una ragazza, scrivendo all'ex giudice di Amici di Maria De Filippi-, onesta come sei, per prevenire probabili truffe. Ti suggerisco di considerare l'eventualità di adire le vie legali a tua tutela". "Fossi in te- commenta, ancora, un altro utente-, inizierei a pubblicizzare pizza, torte mimosa, profiteroles e carbonara. Tiè”.

Segui già la nuova pagina di gossip de Il Giornale?