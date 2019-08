Fiorella Mannoia si commuove per l'omaggio di una piccola fan

Prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi della nostra penisola il “Personale Tour" di Fiorella Mannoia. Durante il tour, che proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale" e i suoi più grandi successi da “Quello che le donne non dicono” a “Il cielo d’Irlanda”, passando per “Sally”.



Proprio nell'occasione della tappa di lunedì 29 luglio alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma, si è consumato un “fuori programma” che ha lasciato senza parole tutto il pubblico e l’artista stessa. Sarah di nove anni, fan dell’interprete, si è presentata tra il pubblico con un cartellone su cui c’era un messaggio particolare: "Fiorella... posso cantare “Che sia benedetta” insieme a te? Ti voglio bene”. Naturalmente Fiorella appena è giunto il momento in scaletta del brano, secondo classificato al 67esimo Festival di Sanremo, ha chiamato Sarah sotto palco per condividere quelle note con lei. Ad un certo punto la cantante ha ceduto il microfono e Sarah ha conquistato tutto il pubblico, riuscendo anche a far commuovere Fiorella che poi ha postato su Twitter il video del duetto con delle parole affettuose: "Queste sono le cose che danno un senso a quello che fai”.

Queste sono le cose che danno un senso a quello che fai. Sarah. 9 anni. Grazie pic.twitter.com/0DFx6QkL13 — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) July 30, 2019



