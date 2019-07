Fiorello e il suo ritorno con RaiPlay

Rosario Fiorello è ufficialmente tornato in casa Rai e lo vedremo attivo in un nuovo programma televisivo. Viva RaiPlay, questo il nome del nuovo format in arrivo, salvo cambiamenti repentini previsti nel palinsesto tv, comincerà nel mese di novembre 2019. E, in un nuovo numero di Novella 2000, è stato pubblicato uno scatto che immortala Fiorello in salute, mentre è a Taormina e sfoggia le sue morbidezze latine, che tanto piacciono a chi ama l'uomo "di sostanza". Il noto vip si è infatti concesso una vacanza, prima del suo ritorno alla Rai, all'insegna del sano relax e insieme alla sua consorte Susanna Biondo, la quale lavora nella società paterna di doppiaggio e post produzione cinematografica.

Fiorello si sente pronto a monopolizzare la piattaforma digitale della televisione di Stato, così come viene mostrato in un suo messaggio scritto su Twitter: "Si parte!!! @RaiPlay ! #Vivaraiplay #Wraiplay. Prossimamente! Scaricate l’App!! RaiPlay!". In una recente intervista concessa a La Repubblica, lo showman aveva anticipato ai suoi fedeli sostenitori di avere un progetto in cantiere: “ Sto mettendo su una squadra di autori. So solo che c’è questo canale, RaiPlay. Ho intenzione di intitolare il programma ‘Viva la Rai', proprio come la vecchia canzone di Renato Zero, come ‘Viva Radio 2′ o ‘Viva Radio Deejay'. Mi sembra che sia un titolo che dia gioia e poi aggiungerei anche Play, con un punto esclamativo. Piccolino”. Circa il suo cachet, invece, il conduttore aveva preferito non sbilanciarsi molto: “ Ma ancora non si è parlato di compensi! Prima si deve capire cosa potrò fare”.

Fiorello ha combattuto contro il melanoma

Rosario Fiorello (59 anni) ha recentemente combattuto una battaglia contro il melanoma, una forma di tumore alla pelle. Nel 2015, il conduttore si è infatti sottoposto ad un intervento per la rimozione del melanoma diagnosticatogli alla schiena. "Sono stato operato di melanoma alla schiena - affermava Fiorello - . Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pi****o, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così abbassato le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’. Lui mi guarda e mi fa: 'Hai sette nei' ".

