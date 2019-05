Fiorello vittima di un incidente: "Colpa delle buche a Roma"

Sul suo profilo Twitter, il conduttore radiofonico e televisivo Rosario Fiorello ha comunicato ai follower di essere caduto da una bici, mentre passeggiava a Roma. E il messaggio divulgato dallo showman sul noto socialnetwork ha letteralmente lasciato di sasso il popolo del web.

Il tweet ermetico condiviso con i seguaci da Rosario lascerebbe intendere che il volto televisivo sia diventato vittima di un incidente stradale, per via delle buche presenti nelle strade della città capitolina.

Il tweet che fa preoccupare i seguaci di Fiorello

"Roma+Bici+Buca= costola incrinata." , è il breve messaggio che il fratello dell'attore Beppe Fiorello ha lanciato attraverso il suo profilo Twitter.

"Non dirlo alla Raggi, perché ti dice che non esistono buche a Roma" ,si legge poi tra i diversi commenti al tweet, giunti dai fedeli sostenitori di Rosario. E ancora: "Lo sapete che ci sono le buche a Roma, e girate in bici? Masochista! La prossima volta gira con il cavallo".

Molti, inoltre, gli utenti che si sono mobilitati a destinare allo showman dei messaggi di solidarietà, augurandogli una pronta guarigione.

