Flavio Briatore lamenta: "Non ci sono voli per la Sardegna, per le Baleari nessun problema"

"Non ci sono voli per la Sardegna" . Flavio Briatore è tornato a catturare l'attenzione mediatica sui social. In un post condiviso sull'account Instagram, il noto imprenditore ha postato un'immagine che mostra due cartine con i relativi dati di traffico aereo comparati, registrati sopra l'isola della Sardegna e le Isole Baleari.

E nella descrizione della sua immagine condivisa con i follower su Instagram, Briatore è quindi tornato a parlare di turismo made in Italy e siti turistici competitor, lamentando in particolare la mancanza di voli per la Sardegna: " Confronto traffico aereo #baleari e #sardegna @sardegna_official_#arzachenacostasmeralda. Passeggeri in arrivo a Olbia nel 2018: 3M, Ibiza:8M, Mikonos:1.5M!!! Non c’è turismo in Sardegna!!! Per trovare voli per Ibiza e per Baleari non c’è problema!! Per la Sardegna impossibile".

Il post di Flavio Briatore divide il popolo del web