Flavio Insinna suggerisce alla concorrente de L'Eredità?

In questi primi giorni del 2020 si sono sollevate in rete delle polemiche, su alcuni momenti televisivi registratisi di recente in casa Rai. Tra i quali, particolarmente discusso è, ora, un gesto compiuto da Flavio Insinna in una delle ultime puntate del gioco de L'Eredità. Il conduttore originario di Roma e classe 1965 è, infatti, al centro dell'attenzione mediatica, per aver fornito un suggerimento ad una concorrente del game-show a premi che presenta su Rai 1.

E il suo gesto "incriminato", che ha fatto calare il gelo nello studio del format Rai e che da giorni divide l'opinione del web, era emerso nella puntata dello scorso 19 dicembre. Insinna aveva, cioé, incalzato i concorrenti con la seguente domanda: "La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?". E le opzioni, previste in risposta al quesito del Triello in questione, erano quattro: "Dr. House, Beautiful, Friends e Grey's Anatomy".

Dopo le prime risposte errate date da due concorrenti presentatisi in studio, era giunta la volta di Iole, a cui Insinna - a differenza di quanto fatto con i primi due partecipanti- aveva fornito il suo discusso suggerimento: "Tu che sei medico, dai, siamo un po' anche a casa tua". Nonostante il fortunato aiuto ricevuto, la concorrente - rimasta visibilmente emozionata- aveva dato peró l'ennesima risposta errata al grido di "Friends", mentre la risposta corretta era la serie tv "Grey's Anatomy". L'attrice protagonista del celebre medical drama, Ellen Pompeo, ha, infatti, fatto da madrina per la maratona solidale Telethon, che da sempre viene promossa dalla Rai, così com'è avvenuto di recente.

E, alla luce del gesto compiuto dal conduttore Rai, nelle ultime ore molti utenti si sono mobilitati a riportare dei commenti sui social. "Lui è diventato un essere insopportabile -ha scritto qualcuno su Facebook- parla sempre lui, ha rovinato una trasmissione che era seria, ora è insopportabile quanto lui. Ma lavora gratis, visto che sta sempre in mezzo". "Le battute che fa le capisce solo lui - si legge, poi, in un altro commento- a volte sono pure ridicole e/o offensive...".

Flavio Insinna è atteso a teatro

Oltre al suggerimento fornito al suo game-show a premi -al timone del quale è subentrato al posto del compianto Fabrizio Frizzi- Flavio Insinna ora fa parlare di sé anche per il suo imminente ritorno previsto a teatro. Il prossimo 3 e 4 gennaio, al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla si terrà a partire dalle ore 20.30 lo spettacolo La macchina della felicità, che vede protagonista proprio il conduttore de L'Eredità, con la partecipazione della Piccola Orchestra, la vocalist Martina Cori, Vincenzo Presta al saxes, Angelo Nigro al piano, Filippo D'Allio alle chitarre, Giuseppe Venezia al basso e controbasso, Saverio Petruzzelis alla batteria e percussioni.