Uomini e Donne, Flora Canto ricorda il tradimento di Filippo Bisciglia

I due volti noti al pubblico di Canale 5, Flora Canto e Filippo Bisciglia, oggi si dicono innamorati dei loro rispettivi compagni, Enrico Brignano e Pamela Camassa. Ma in molti non sanno che, prima di legarsi sentimentalmente ai loro attuali partner, i due sono stati protagonisti di una love-story rivelatasi turbolenta. La Canto è stata, infatti, la fidanzata di Bisciglia finché non è emerso un tradimento consumato dall'ex gieffino Bisciglia in tv. E proprio Floriana adesso fa discutere di sé, per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate sul suo storico ex.

In un'intervista concessa a Di più, Flora Canto reduce dal suo ingaggio a Tale e quale show nel ruolo di imitatrice ha ricordato il motivo che la spinse in passato a partecipare al popolare programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi: "A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina".

Nel suo ultimo intervento, la Canto ha così rotto il silenzio sul tradimento infertole dal suo ex fidanzato Bisciglia:"Sì, ma ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose. E poi, con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione: il mio pallino da sempre. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia".

Il tradimento di Filippo Bisciglia

L'ormai noto conduttore del docu-reality sui tradimenti Temptation Island, Filippo Bisciglia, tradì l'allora fidanzata Flora Canto con l'ex coinquilina Simona Salvemini, con la quale l'ormai vip soggiornava all'epoca - nei panni di concorrente- nella casa del gioco del Grande Fratello 2006. Un avvenimento doloroso, quello del tradimento di Bisciglia, per la Canto, tanto che l'ex ragazza storica del conduttore decise ben presto di dare una svolta alla sua vita, partecipando nelle vesti di tronista all'edizione 2008 di Uomini e donne.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?