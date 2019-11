Floriana Secondi: "Nessun video hard con il mio ex, sono stata ricattata"

Vincitrice del Grande Fratello 3, Floriana Secondi è stata coinvolta in uno scandalo: secondo quanto riportato, la romana sarebbe stata protagonista di un video hard finito on line. Ospite di Live! Non è la d’Urso, la donna ha smentito e spiegato di essere stata vittima del suo ex compagno, Daniele Pompili.

Secondo quanto spiegato da alcuni siti, Floriana e Daniele sarebbero stati protagonisti di un filmino a luci rosse presentato da una serie di foto visibili su Only Fans, una community online di contenuti a luci rosse. Negli scatti, che anticiperebbero il video hard, si vedono la Secondi e l’ex compagno su un divano in atteggiamenti intimi e, a riguardo, lei ha confermato che la donna ripresa con la mascherina nera in volto è proprio lei. Quello, però, non sarebbe un filmato, bensì il prodotto di alcune foto scattate durante un servizio fotografico.

“ È una storia lunghissima. Su questa situazione ci sono delle denunce in corso – ha esordito Floriana, iniziando a spiegare dettagliatamente la provenienza di quelle foto - . Sono anni che tralascio ma questa volta devo metterci un punto. La donna con la mascherina nelle foto sono io e l’uomo accanto a me è l’essere più meschino che abbia mai conosciuto ”. “ È una storia di ricatti che vorrei raccontare con denunce alla mano, quindi lo farò in seguito – ha proseguito la romana - . Oggi voglio solo scagionarmi da quelle foto perché sono una mamma ”.

Secondo la versione dei fatti di Floriana, dunque, lei e l'ex compagno si sarebbero prestati per uno shooting fotografico e quelle foto sarebbero state scattate da un fotografo di Playboy. “ Sono foto scattate almeno 5 anni fa da un fotografo di Playboy – ha precisato - . Ero stata messa in mezzo perché c’erano degli interessi personali: una casa, mio figlio…Ero ricattata e sotto torchio ”.

La Secondi, quindi, aggiunge un’altra verità a questa intricata storia: il flirt con Pompili, in realtà, è sempre stato finto. A suo dire, quello che anni addietro veniva presentato come il suo compagno, in realtà era il fautore di una messa in scena architettata per attirare l'attenzione dei media. “ Sono stata ricattata. Lui fingeva di essere il mio fidanzato, prima ancora aveva finto di essere il fidanzato di Valeria Marini – ha continuato a spiegare lei - . Facevamo questi servizi fotografici ma non uscivamo sui giornali perché nessuno credeva a questa storia. In questa occasione il fotografo ci disse di esagerare quindi scattammo queste foto in questo modo ma, nonostante il contenuto, gli scatti non sono mai usciti ”.