Floyd Mayweather, polemica social per il video con una montagna di soldi

“ Mi potete apprezzare o criticare, fate voi: questo è il mio stile di vita ”. Floyd Mayweather è sempre stato chiaro in merito: è uno degli uomini più ricchi del mondo e non fa proprio nulla per nasconderlo. Anche se (o soprattutto quando) la sua ostentazione genera tantissime polemiche. È quanto accaduto nelle ultime ore: “Pretty Boy Floyd” ha messo in mostra in un video le sue montagne di soldi in occasione della Festa d’indipendenza. Un tavolo pieno di banconote da 100 dollari per un ammontare di oltre 1,4 milioni.

“ Una volta – scrive “Money Man” – mi è stato detto che ‘la persona più rumorosa nella stanza è anche la persona più debole’. Beh, questo detto funziona per le persone che stanno facendo qualcosa di illegale. Ma nel mio caso, sono felice di ostentare la mia ricchezza legale e mi vanto di essere un uomo nero che è venuto dalla povertà: contro tutte le probabilità ce l’ho fatta e non me ne frega un cazzo di quello che qualcuno pensa. Buon 4 luglio, questa è la mia indipendenza! Ora, che i fuochi d’artificio abbiano inizio! ”.

Floyd Mayweather, per un pugno di dollari

Nel video si possono ammirare un gigantesco medaglione d’oro al collo, un orologio in edizione limitata da oltre 55mila dollari e una grande borsa Chanel.

In un post successivo, Mayweather ha ribadito il concetto. “ Quello che mi sento dire da 23 anni – scrive il 42enne – è che ‘tutto ciò che fa Mayweather è vantarsi delle sue auto, dei suoi gioielli, dei suoi palazzi, delle sue signore, dei suoi vestiti e dei suoi soldi’. E questo è ciò che Mayweather dice di nuovo... ‘Sono felice che abbiate passato più di due decenni a odiare me invece di costruire la vostra eredità’. Sono qui per restare ”.

D’altronde Mayweather, che da quando si è ritirato dal ring è stato scalzato da Messi e Ronaldo nella classifica degli sportivi più pagati del mondo (ma non in quella delle celebrities di Forbes), ha accumulato un patrimonio netto che oscilla tra i 700 milioni e il miliardo di dollari.

Non è la prima volta che Floyd Mayweather si erge a simbolo del lusso e della ricchezza: già in passato l’ex pugile, in altri video postati sempre sui social, aveva messo in mostra il suo gigantesco garage privato, tutti i suoi gioielli e i calici d’oro, ovviamente vestito firmato da capo a piedi e contornato da svariate mazzette di banconote da 100 dollari. Un’autentica fissazione.