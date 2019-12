Fognini al settimo cielo: "È nata Farah, non c'è felicità più grande"

Flavia Pennetta e Fabio Fognini possono esultare per la seconda volta nella loro vita da genitori, e in questa circostanza particolare non c'entrano i successi legati al tennis. La vincitrice degli Us Open del 2015 ha infatti dato alla luce la secondogenita di casa Fognini, Farah ed è stato il 32enne ligure a dare l'annuncio ai tanti seguaci della coppia, su Instagram: "Ore 10.11 è arrivata Farah!! Pesa 3.160 chilogrammi. Mamma e Mimmi stanno super bene… NON ESISTE FELICITA’ PIU’ GRANDE!!!".

Dopo la nascita del primogenito Federico, avvenuta nel 2017, Fabio e Flavia si sono dati da fare completando tutta una famiglia in F. Il tennista di Sanremo ha anche postato una foto con la piccola Farah su Instagram che ha subito fatto il pieno di like e di commenti molto carini per celebrare la piccola di casa Fognini: "Benvenuta piccola Mimmi". Nei mesi scorsi Fabio aveva già informato i suoi tanti seguaci che sarebbe diventato padre per la seconda volta alla fine del 2019 con la piccola Farah che ha fatto un vero e proprio regalo di Natale ai suoi genitori e al suo fratellino.

Il 2020 è alle porte e questa splendida notizia darà ancora più forza al tennista azzurro che vuole confermarsi su alti livelli, un po' come fatto nel 2019 dove ha conquistato il Masters 1000 di Monaco, sulla terra rossa, battendo in finale il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3, 6-4. Fabio ha anche conquistato il nono posto della classifica Atp, suo best ranking, nel luglio del 2019 ed ha sfiorato l'approdo alle Atp Finals di Londra, sfumate nell'ultimo torneo dell'anno a Parigi-Bercy con il connazionale Berrettini che è riuscito invece a farcela grazie al successo di Shapovalov su Monfils che ha di fatto estromesso il francese dall'ultimo torneo con gli otto migliori tennisti dell'anno.

Fognini è attualmente il numero 12 del mondo e insieme a Matteo Berrettini e all'astro nascente del tennis azzurro, il 2001 Jannik Sinner cercheranno di fare ancora di più di quanto fatto in questo esaltante 2019 che sta per andare in archivio. Fabio, però, avrà bisogno di una Flavia Pennetta in forma in vista della prossima stagione che sarà impegnativa per il compagno che vuole cercare di mettere in bacheca qualche altri titolo Atp magari andando anche il più avanti possibile negli Slam, magari migliorando il quarto di finale a Roland Garros raggiunto nel lontano 2011.