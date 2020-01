Una fonte rivela: "Meghan ha distrutto l’amicizia tra Harry e David Beckham"

Nei giorni scorsi i tabloid inglesi hanno spesso fatto allusioni agli amici di lunga data che il Principe Harry avrebbe smesso di frequentare da quando ha sposato Meghan Markle. Fino ad ora non erano però emersi nomi, soprattutto famosi, di persone che il Duca del Sussex ha tagliato fuori dalla sua vita spinto dalla moglie. Oggi però il Mirror in esclusiva ne fa non uno, ma due, trattandosi di una coppia: David e Victoria Beckham.

Stando a una fonte del magazine, Meghan Markle avrebbe " scatenato una lite tra il principe Harry e David Beckham dopo aver sospettato che Victoria stesse passando informazioni sul suo conto ai giornali ". Secondo l’insider " Meghan era preoccupata dal fatto che certi suoi dettagli privati fossero trapelati alla stampa ed era convinta che a rivelarli fosse stata proprio Victoria " e una volta condivisa questa sua preoccupazione con il Principe Harry lo spinse " ad affrontare David Beckham di persona, dato che i due erano amici da molti anni ".

L’insider ha rivelato che quel faccia a faccia tra i due uomini non si risolse nel migliore dei modi perché, " anche se Harry fu molto gentile con lui, quell’incontro fu piuttosto imbarazzante per David che ne uscì mortificato ". Nel dicembre 2017, quando Meghan ed Harry avevano già annunciato al mondo il loro fidanzamento ufficiale, Victoria cercò di consolidare la sua conoscenza con la Markle fornendole un elenco di contatti di cui avrebbe potuto avere bisogno prima del suo trasferimento a Londra, tra cui estetisti, stilisti e parrucchieri d’elite, i cui nomi apparvero in seguito sulla stampa nei molti articoli dedicate alle spese da star hollywoodiana della Duchessa.

" Inspiegabilmente – ha riferito la fonte - Meghan era convinta che ci fosse Victoria dietro questi scoop… voglio dire, l'idea che Victoria Beckham chiamasse personalmente i giornalisti per dare loro uno scoop su Meghan Markle è ridicola... Eppure Meghan ne parlò con Harry e lui, che è molto protettivo nei suoi confronti, decise di affrontare la questione direttamente, contattando di persona il suo buon amico David ".

La fonte ha continuato: " I due hanno parlato e si sono chiariti, promettendosi di restare amici, ma in realtà la loro amicizia finì quel giorno perché David non ha mai superato l'imbarazzo della grave accusa mossa a sua moglie, come se Victoria fosse una donna disperata in cerca di soldi dai giornali ”. E ancora: " Se Harry voleva difendere l’allora sua fidanzata, non aveva calcolato quanto David tenesse alla reputazione di Victoria che è sua moglie nonché la madre dei suoi quattro figli e un’accusa del genere poteva rovinarli socialmente ".