Forum: è stato sospeso il giudice Francesco Foti. Coinvolto in un’indagine della procura di Catania

Il legal show di Canale 5 per un po’ di tempo dovrà far a meno del giudice Francesco Foti. Forum comunica che, a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, in cui il giudice sembra essere coinvolto, decide di sospendere Foti temporaneamente dalla trasmissione.

Come è stato riportato a “Live Sicilia”, il nome del giudice di Forum, è spuntato fuori durante alcune intercettazioni telefoniche. La procura di Catania ha arrestato giorni fa l’avvocato Mariolino Leonardi per bancarotta e riciclaggio. In queste intercettazioni discute diverse volte con il giudice Foti. La guardia di Finanza inoltre avrebbe seguito Leonardi a Roma in un incontro con Foti in cui avrebbe chiesto al collega informazioni su come costruire una società all’estero. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso.

Forum e Mediaset in merito a quanto accaduto, hanno rilasciato un comunicato: “In merito alle indagini che stanno interessando uno dei giudici del nostro programma, Mediaset ha sospeso in via prudenziale il rapporto di lavoro con l’avvocato Foti, in attesa che venga chiarita la sua posizione.”