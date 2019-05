La foto di Belen davanti a una chiesa scatena l'entusiasmo dei social

“ Se niente ci salva dalla morte, l'amore ci salva dalla vita " ha scritto Belen Rodriguez mentre posava su Instagram davanti a una chiesa alle Baleari dove si trova in vacanza con Stefano De Martino. L’immagine della splendida showgirl argentina che posa dopo il tramonto davanti a una semplice chiesetta bianca, con un abito castigato che fa roteare su se stesso ottenendo uno effetto scenico di grande impatto visivo, come fosse quasi la scena di un film, ha sedotto non solo i fan, ma anche i tabloid che si sono subito lanciati in speculazioni e ipotesi. Perché mai una coppia così impegnata nel mondo dello spettacolo dovrebbe concedersi due vacanze di seguito? Una in Marocco col figlio e una da sola,come se si trattasse di una seconda luna di miele? Se il lungo viaggio in Marocco è servito a rendere ufficiale la riappacificazione della coppia dopo un lungo periodo di crisi, cosa vuole comunicare questo viaggio alle Baleari? È il preambolo di qualcos’altro?

Per i follower più romantici l’immagine di Belen davanti a una semplice chiesa è un messaggio in 'codice' per annunciare che presto risposerà in modo molto semplice e romantico Stefano De Martino da cui, in realtà, è solo separata, ma non divorziata.

Forse i due, proprio come testimoniano le ridotte dimensioni di quella chiesa, opteranno per una cerimonia molto intima con il piccolo Santiago a portare le fedi per rinnovare le promesse nuziali che Belen e Stefano si sono già scambiati nel 2013, anno delle loro prime paparazzatissime nozze.

Dati gli impegni professionali dei due, in pochi scommettono su un secondo bebè, ma il matrimonio è in cima alla lista delle scommesse e dei sogni dei fan della coppia.

Dopo che Belen, dopo la romantica trasferta familiare in Marocco, ha ripreso a a posare sexy in bikini e abiti che poco lasciano all'immaginazione, in tanti hanno storto il naso, scrivendole sui social tutto il loro disappunto per essere ritornata a vestire i soliti panni di bomba sexy.

Anche chi prima non ha mai nutrito particolari simpatie per la showgirl argentina, dopo il famoso viaggio in Marocco, si è innamorato di lei, o meglio, di quella sua tradizionale immagine di moglie e madre che tanto piace a chi crede nel lieto fine nelle favole.

E quale happy end migliore del prode cavaliere che riesce a riconquistare e sposare la sua donzella?

Fan e tabloid non sembrano aspettare altro.



