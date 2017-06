La foto che fa impazzire il web: cosa c'è di sbagliato nello scatto?

Una foto che sta mandando in tilt gli utenti della Rete. E non solo per le quattro belle ragazze ritratte in foto, ma per un particolare nascosto dello scatto che sta facendo discutere e divertire gli internauti.

Di cosa si tratta? Andiamo con ordine. A pubblicare online l'immagine è stato l'utente "what047" che per divertirsi ha chiesto agli utenti di provare a capire quale fosse l'anomalia nella foto. Impresa non facile, visto che il ritocco realizzato con photoshop è quasi invisibile ad una prima sommaria visione della foto (guarda la foto).

Già perché second quanto emerso dai commenti sui social network, quasi tutti quelli che si sono cimentati nell'impresa hanno ammesso di essere stati distratti dal sedere della ragazza in primo piano, ritratta in una posa a dir poco sexy e che di certo ha attirato l'attenzione di molti.

Dove è allora il trucco? Semplice: basta distogliere lo sguardo dalle belle ragazze per vedere che sullo sfondo l'autore del gioco in Rete ha modificato tutti i passanti, mettendo ad ognuno lo stessa faccia: capelli ricci e fascia in testa. Insomma, un gioco ben riuscito. Visto che in molti non sono riusciti a trovare il trucco. E voi, ci siete riusciti?