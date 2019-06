La prima foto di Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper

La notizia ha popolato per giorni le prime pagine dei settimanali di gossip. La coppia amatissima dai social formata da Irina Shayk – modella dai profondi occhi azzurri – e l’attore Bradley Cooper – sulla cresta dell’onda dopo il successo di A Star is Born – hanno messo fine alla loro relazione dopo 5 anni di fidanzamento. Una storia che, secondo i ben informati, è finita a casa del forte legame fra Cooper e Lady Gaga.

Un insider però, molto vicino alla modella, in una recente intervista ha affermato il contrario. Intanto dopo giorni di silenzio, sul profilo social di Irina Shayk compaiono le prime foto dopo la rottura con Bradley Cooper. "Non è focalizzata sul successo, vuole solo proteggere la sua famiglia. Bradley invece ha una visione diversa. È focalizzato solo sul suo successo – rivela sulle pagine di People la gola profonda -. Da tempo hanno vissuto a Los Angeles separati. La relazione è naufragata molto tempo prima di Lady Gaga e del film. Fra i due non c’è più niente, ormai".

E intanto la vita di Irina va avanti. Dopo le dichiarazioni che sono trapelate sul magazine americano, la modella è stata intravista in Islanda per un servizio fotografico molto hot. Negli scatti appare felice e sorridente come se il peggio fosse già passato. La stampa americana cerca però ancora pettegolezzi sulla coppia più chiacchierata del momento.