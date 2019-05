Foto porno di Giarrusso finisce in rete. Lui: 'Pronto a denunciare'

Una foto di Dino Giarrusso comparsa in un profilo Facebook. Fin qui nulla di strano, l'ex Iena è un volto noto al grande pubblico in particolare perché oggi lo si vede candidato per un seggio all'europarlamento con il M5S. Il particolare sconcertante è che la foto che è stata pubblicata è un selfie che lo ritrae nudo, in piedi, in un bagno.

Una foto privata che non doveva essere diffusa nella maniera più assoluta. Chi l'ha pubblicata ha scelto di tagliarla e non mostrare le parti intime in maniera tale da ritardarne la rimozione dal social. Come si legge da Repubblica, il commento legato alla foto fa intendere che il pentastellato per l'europarlamento è solito mandare queste fotografie alle sue amiche.

Nel web nel frattempo c'è già chi si indigna pensando che l'autore del post sia qualcuno che voglia danneggiare la figura politica di Giarrusso in vista delle prossime europee. Lo stesso ex giornalista delle Iene è tra le altre cose l'autore dell'inchiesta che incastrò Fausto Brizzi che, successivamente fu scagionato da ogni accusa: " C'è qualcuno che fa girare questa foto per vendetta? " si legge sempre su Repubblica.

Giarrusso risponde da Enna, in Sicilia dove sta concludendo un'iniziativa a Nicosia: " Cosa? Una mia foto intima su Facebook? Non ne so nulla. Denuncerò subito alla polizia postale, soprattutto perché è bene ricordare che chiunque faccia circolare foto di nudi senza segnalarlo alle autorità competenti commette un reato ".