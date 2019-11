La foto della regina Elisabetta che nessuno doveva vedere

Il nuovo libro di Angela Kelly sta dando parecchio lavoro ai giornali internazionali. La stylist e confidente della regina Elisabetta è riuscita dove molti altri hanno fallito: la sovrana le ha concesso il permesso di raccontare la sua quotidianità in un libro, seguendo il fil rouge (ma sarebbe meglio dire color pastello) dei suoi abiti e del suo stile inconfondibile. Nessun membro dello staff di Buckingham Palace aveva mai potuto violare la “cortina regale” in questo modo. Tutti quelli che lavorano a Palazzo devono firmare un contratto di riservatezza e rispettarlo con rigore, pena il licenziamento. La regola, però, non vale più per Angela Kelly, che in oltre di vent’anni di lavoro accanto alla regina Elisabetta si è conquistata i ruoli di amica e consigliera.

Nel suo nuovo libro “The Other Side of the Coin. The Queen, the Dresser and the Wardrobe” la Kelly ha svelato molti aneddoti interessanti sul carattere della regina Elisabetta. L’ultimo riportato dal magazine Amica riguarda una foto censurata di Sua Maestà. Questa fotografia si trova nel libro della stylist, ma è stata pubblicata in esclusiva anche dal magazine Hello e, successivamente, sul profilo Instagram del fotografo che la scattò, Barry Jeffery. In questa immagine possiamo vedere per la prima volta la regina Elisabetta con le mani in tasca. Una posa inedita, diversa da quelle a cui siamo abituati, che rappresenta una vera e propria infrazione al protocollo di corte. Può sembrare un fatto bizzarro ma alla sovrana, come al resto della royal family, sarebbe vietato farsi fotografare in questo modo. In realtà la questione non è tanto strana se pensiamo che, per esempio, i Windsor non possono nemmeno sedersi accavallando le gambe (o le tengono parallele, oppure incrociano le caviglie). Questo è il protocollo. Alcuni atteggiamenti non sono reputati appropriati per un esponente del casato regnante.