Francesca Cipriani cita Leopardi: lo scatto sexy è un flop

Poco dopo il suo 35esimo compleanno, Francesca Cipriani ha deciso di deliziare i suoi fan con un susseguirsi di nuovi scatti straordinariamente piccanti. Dal nudo integrale fino al vedo non vedo, passando per l’ultimo scatto condiviso su Instagram che, come sempre, ha creato scompiglio sul web.

Nello scatto in questione, l’ex pupa è immortalata di spalle mentre fa il bagno nel mare proprio come mamma l’ha fatta, con il prosperoso lato B in bella mostra e apprezzatissimo dai fan che hanno immediatamente contribuito a rendere virale lo scatto.

Tuttavia, la popolarità della foto non è dovuta esclusivamente alla sua bellezza prorompente, bensì anche all’accostamento di una didascalia decisamente particolare che recita: “E il naufragar m'è dolce in questo mare” .

Insomma, la Cipriani recita niente di meno che una delle liriche più famose di Giacomo Leopardi che il poeta scrisse negli anni della sua prima giovinezza a Recanati.

Tuttavia, i fan non hanno altrettanto apprezzato l’accostamento della foto con le parole di uno dei più grandi poeti italiani, dandole senza troppi veli della stupida. Così, lo spazio in basso al post è popolato di critiche: “Sinceramente non capisco perché strumentalizzare la figura di Leopardi con delle immagini così vergognose” , “Non è che la frase di Leopardi rende meno indecente la foto” e “Ma sai almeno chi è Leopardi?” .

Infine, c’è chi tenta di smorzare gli animi bollenti spostando, ironicamente, l’attenzione sulla questione della salvaguardia ambientale, tra l'altro di enorme attualità: “Cerchiamo di proteggere il nostro pianeta, e poi lasciamo che la plastica nuoti nell’oceano” .

