Francesca Cipriani senza freni: "Salvini al 40%? Mi spoglio…"

"Se la Lega e Matteo Salvini arrivano al 40% alle elezioni europee di fine maggio, potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano" . Parola di…Francesca Cipriani.

Già, la showgirl, ospite in radio a Un giorno da pecora, ha fatto il suo annuncio shock, cogliendo di sospresa di conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, e anche i radioascoltatori. L'ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, peraltro, non ha mai nascosto in tutti questi anni la sua simpatia politica per il leader del Caroccio.

A gennaio, ospite della medesima trasmissione di Rai Radio Uno, la Cipriani aveva infatti raccontato: "Salvini? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo 'che buono, gnam gnam' e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno 'gnam gnam' di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano…" . E a seguire, sempre sul responsabile del Viminale, aveva detto: "È un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera" .

Insomma, appuntamento al 26 maggio per i risultati delle consultazioni continentali per sapere se lo spogliarello in pieno centro a Milano si farà oppure no.