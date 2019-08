Francesca Costa divide sui social: la calda estate della mamma di Zaniolo

Nicolò Zaniolo ha vissuto un fine 2018 davvero da urlo con il suo trasferimento dall'Inter alla Roma nell'affare che ha portato Radja Nainggolan a Milano. Il prodotto della cantera nerazzurra, infatti, per meriti suoi e per merito di Di Francesco che gli ha dato fiducia ha potuto ritagliarsi uno spazio importante nell'undici giallorosso tra campionato e Champions League. Su Zaniolo si erano subito fiondati diversi club tra cui la Juventus e società estere ma nella seconda parte della stagione il ragazzo ha avuto una pesante involuzione per una serie di ragioni fisiche, tecnico-tattiche e di natura carattierale. Zaniolo, in questi mesi, ha dovuto anche convivere con il fatto di avere una madre molto in vista sui social network e spesso criticata da molti utenti sui social.

Francesca Costa, infatti, è la sexy mamma del talento della Roma e della nazionale italiana che vanta oltre 360.000 follower su Instagram. La sua notorietà è schizzata alle stelle da quando il figlio ha iniziato a prendersi un ruolo centrale nella Roma ma molto spesso le sue foto sono state prese di mira da diversi haters anche se Francesca ha voluto pubblicare anche alcuni commenti di suoi fan o di utenti che hanno usato l'ironia per mettersi in contatto con lei: "Certo che non si è mai visto un figlio che mantiene a mammà. Il potere dei social, che tristezza". La Costa, però, ha postato qualche commento carino da parte di alcuni utenti: "Ridicolo commentare la gestione di tuo figlio. La tua classe non ha niente a che vedere con quella di Wanda" e ancora "Una mamma così la manterrei a vita, dove devo firmare?", oppure "Ma quanti figli contribuiscono al bilancio familiare anche in situazioni diverse". Tra haters e fan il seguito della sexy Francesca sta diventando sempre più ampio con gli ultimi scatti bollenti direttamente dal mare che hanno ottenuto oltre 20.000 like e una serie infinita di commenti.



