Francesca De Andrè ha svelato il nome del suo fidanzato

Francesca De Andrè, la ventinovenne figlia di Cristiano De Andrè, ha finalmente rivelato il nome del suo fidanzato. Dopo mesi in cui ha mantenuto uno stretto riserbo sulla sua vita sentimentale e una precedente relazione con Daniele Interrante, la ragazza ha deciso di parlare alla vigilia della sua partecipazione alla trasmissione televisiva Grande Fratello.

Francesca De Andrè: “dopo il GF non sarò più sola”

Del fidanzato la De Andrè ha rivelato diversi dettagli oltre al nome e l’età. Si chiama Giorgio e avrebbe 35 anni. I due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, in Toscana. Giorgio è originario di Lucca e lavora nell’autonoleggio gestito dalla sua famiglia. Come accennato il loro primo incontro è avvenuto a Forte dei Marmi grazie ad un’amica di Francesca De Andrè. Tra i due sarebbe scattato subito un certo feeling. Infatti, come ha raccontato la stessa nipote di Fabrizio De Andrè, i due si sarebbero ritrovati a parlare da soli quando tutti erano andati via e la ragazza ha capito da questo che, forse, poteva nascere tra loro qualcosa di più importante. Anche se, almeno inizialmente, Francesca credeva che non sarebbe durata, il loro rapporto va avanti oramai da un anno.

La De Andrè ha anche spiegato, durante un intervista al settimanale Gente perché ha tenuto segreta la loro relazione per tutto questo tempo. Le sue parole sono state queste: “Non volevo ricadere nello stesso errore, mi sono detta: devi essere sicura prima di lasciarti andare”. I due si sarebbero incontrati per mesi di nascosto dagli occhi di tutti. Tanto che nessuno si è accorto di nulla. Ma, alla fine, Francesca è stato presentata ufficialmente in famiglia da Giorgio. La De Andrè ha descritto quello come un momento molto toccante. E alla vigilia della sua partecipazione al Grande Fratello ha detto che conterà molto su questa esperienza. E dopo, ha concluso, “non sarò più sola.

