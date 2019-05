Francesca Fialdini alla cantante dei Matia Bazar: "Chi te lo ha fatto fare?"

Francesca Fialdini non è nuova a questo genere di cose. Mentre insieme al collega Tiberio Timperi sta ripercorrendo la storia musicale di uno dei gruppi italiani più famosi ed apprezzati, i Matia Bazar, se ne è uscita con una frase che ha lasciato di sasso tutti quanti per qualche lunghissimo momento.

Francesca Fialdini: "Chi te lo ha fatto fare?"

Dopo aver ricordato le varie front woman della band nata nel 1975 (tra cui Antonella Ruggiero, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani), in studio si è esibita anche la formazione attuale del gruppo, che vede alla voce Luna Dragonieri.

Dopo la performance della giovane cantante pugliese, la conduttrice televisiva originaria di Massa, in Toscana, ha iniziato ad intervistare la vocalist ma si è lasciata scappare una frase che ha generato un po’ di imbarazzo nella ragazza. Infatti la Fialdini, dopo aver commentato con gli opinionisti le voci e il difficile repertorio dello storico gruppo made in italy, si rivolge verso Luna e commenta in modo un po' troppo schietto e diretto la sua scelta di diventare la voce dello storico gruppo. Infatti, ha detto: "Io non so chi te l'ha fatto fare". Non solo, ma ha anche aggiunto: "Perché ci vuole sicuramente un gran talento, una voce bellissima, ma anche tanto coraggio".

Dopo un momento di imbarazzo la Dragonieri ha risposto semplicemente: "Tanto sì". Ma, poi, ha aggiunto: "Prima di salire sul palco, quando facciamo i concerti, sempre faccio il segno della croce e dico speriamo che questa volta vada tutto bene". La vocalist dei Matia Bazar si è, quindi, destreggiata egregiamente togliendo tutti dall'iniziale imbarazzo. La cantante, che con i Matia Bazar ha lanciato il nuovo singolo "È Primaveramore", ha poi rivelato che la sua canzone preferita è "Cavallo Bianco", che risulta essere per lei anche la più difficile di tutto il grande repertorio del gruppo.

