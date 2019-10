Francesca Manzini nuda sui social contro il body shaming. Il web apprezza: "Bellissima"

In un mondo in cui bellezza è sinonimo di magrezza, Francesca Manzini si ribella e si mostra in tutto il suo splendore mettendosi a nudo sui social.

Reduce dal successo di Amici Celebrities, la Manzini aveva già dovuto fare i conti con alcune esternazioni sulla sua silhouette morbida durante la partecipazione al programma di Canale 5. Sempre con il sorriso sulle labbra e la grande ironia, Francesca aveva commentato i video che la raccontavano come una “buona forchetta” e mostrato che, nonostante qualche chilo in più, la bellezza di una donna si mostra in altro modo. Lei, che è sempre in prima linea contro il bady shaming, quindi, ha deciso di mettersi a nudo sui social con uno scatto che ha fatto sussultare i fan.