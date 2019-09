Francesca Sofia Novello: "Come mi preferisce Rossi? Con tacchi e vestitino"

Valentino Rossi sta attraversando una delle stagioni più dure della sua carriera da pilota della motogp. Il 40enne di Tavullia sta pagando l'età a cospetto di tante giovani leve che hanno fame di vittoria. Marc Marquez si appresta a vincere il suo ottavo titolo mondiale e si sta avvicinando in maniera preoccupante al record di nove fatto stabilire dal pesarese. Se in pista le cose potrebbero andare decisamente meglio nella vita privata la sua relazione con Francesca Sofia Novello va a gonfie vele.

Durante la settimana della moda a Milano lady Rossi è stata pizzicata ad eventi e sfilate e si è raccontato ai microfoni di Corriere Milano: «Non sono mai uscita dagli schemi: non è stato un exploit studiato, anzi, sono sempre rimasta me stessa e così sarà. Sono una persona timida e riservata e quando vedo i paparazzi che mi seguono sono ancora spaventata. E divento rossa. Non mi piace che le persone entrino troppo nella mia privacy. Quando invece mi fermano i fan per una foto sono felice e accolgo tutto sempre con il sorriso».

Lady Rossi che vanta oltre 200.000 follower su Instagram ha parlato del suo boom sui social network: "Non sono mai uscita dagli schemi: non è stato un exploit studiato, anzi, sono sempre rimasta me stessa e così sarà. Sono una persona timida e riservata e quando vedo i paparazzi che mi seguono sono ancora spaventata. E divento rossa. Non mi piace che le persone entrino troppo nella mia privacy. Quando invece mi fermano i fan per una foto sono felice e accolgo tutto sempre con il sorriso" .

Francesca infine ha parlato del look preferito da Valentino Rossi e della gestione del successo: "Come mi preferisce Vale? Con un vestitino e i tacchi. Mi vesto per piacermi. Indosso solo capi e accessori che mi piacciono. Mi devo piacere e voglio avere credibilità verso chi mi segue, sono sincera. La mia privacy? Viene prima della mia popolarità. Non so se quando sarò mamma posterò le immagini di mio figlio, penso che l’emozione del mio bambino preferirò tenerla per me. Per il momento la penso così".



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?