Francesca Sofia Novello: "Passi indietro? Noi vogliamo fare passi avanti"

Amadues, che condurrà la 70esima edizione di Sanremo è stato accusato di una frase sessista nei confronti di Francesca Novello, fidanzata di Valentino Rossi: "Ho scelto lei per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro" . Con questa frase il 57enne di Ravenna è stato investito dalle polemiche ed ha affermato di essere stato frainteso per le sue parole sulla bella compagna del Dottore.

Francesca ha più volte precisato come non sia facile stare insieme ad un personaggio ingombrante ed importante dello sport italiano e mondiale come Valentino Rossi ma ha sempre dimostrato di essere pienamente indipendente e sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove vanta quasi 300.000 follower, nella giornata di ieri ha voluto precisare: "Partiamo dal presupposto che io nella vita faccio la modella da quando avevo 16 anni, che sono diplomata in lingue e che sono iscritta a Giurisprudenza con soli due esami alla laurea" , inizia così, mettendo i puntini sulle i, il lungo post della Novello.

Francesca ha poi parlato della sua professione da modella che è indipendente da quella del famoso centauro della motogp, nove volte campione del mondo: "Faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso un cui mi sposi o mi lasci con lui! Faccio la modella perché sono bella? Si, come tutte le modelle del mondo".

Poi l'attacco decisivo alle polemiche impazzate per le frasi di Amadeus: "Mi hanno chiamata per fare la valletta a Sanremo perché sono bella? Può essere, visto che in 69 anni di festival sono sempre state chiamate donne molto belle, e spesso più belle di me, così funziona lo Show! Mi hanno chiamata perché sono la ragazza di Vale? Forse si, forse no.. ma questo mi interessa assai poco perché per me è un lavoro e come tale lo prendo!".

Lady Rossi ha poi voluto chiudere definitivamente, si spera, una polemica che si sta trascinando ormai da diversi giorni: "Chi mi conosce dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita! “Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità”. Un abbraccio a tutti".



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?