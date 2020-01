Francesca Sofia Novello: "Valletta a Sanremo perché bella? Così funziona lo show"

Francesca Sofia Novello è da giorni al centro dell’attenzione in seguito alle dichiarazioni di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del 70esimo Festival di Sanremo. La diretta interessata si è così schierata in difesa del conduttore e direttore artistico della kermesse.

La fidanzata di Valentino Rossi, in un post apparso sul suo profilo Instagram, ha replicato a chi critica le parole del presentatore, accusato di sessismo per aver detto che la modella “ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro”.

" Partiamo dal presupposto – scrive la Novello – che io nella vita faccio la modella da quando avevo 16 anni, che sono diplomata in lingue e che sono iscritta a Giurisprudenza con soli due esami alla laurea. Faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso in cui mi sposi o mi lasci con lui! ".

Francesca Sofia vuole mettere la parola fine ad ogni strumentalizzazione. " Faccio la modella – specifica – perché sono bella? Sì, come tutte le modelle del mondo. Mi hanno chiamata per fare la valletta a Sanremo perché sono bella? Può essere, visto che in 69 anni di festival sono sempre state chiamate donne molto belle, e spesso più belle di me, così funziona lo show! ".

Francesca Sofia Novello: "Ho grande testa e gran cuore"

La showgirl non vuole fare passi indietro: per lei Sanremo rappresenta una grande opportunità professionale e così sta vivendo quest’esperienza. " Mi hanno chiamata – aggiunge la Novello – perché sono la ragazza di Vale? Forse si, forse no... ma questo mi interessa assai poco perché per me è un lavoro e come tale lo prendo! ".

" Chi mi conosce – conclude la modella – dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita! Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità ".