Francesca Tajè, nuova star social: ecco chi è la sexy tifosa della Juventus

Juventus-Milan ha chiuso la dodicesima giornata di Serie A e ha inaugurato così la sosta per le nazionali. I tifosi bianconeri hanno ancora negli occhi la prodezza di Paulo Dybala che con il dribbling secco su Alessio Romagnoli e con il destro che ha fatto secco Gianluigi Donnarumma ha permesso ai bianconeri di riprendersi la vetta della classifica ai danni dell'Inter. Il match tra la Vecchia Signora e i rossoneri ha fornito diversi spunti d'osservazione ed è stata una delle partite più interessanti della Serie A in queste prime dodici giornate.

La sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Stefano Pioli ha dato molta visibilità ad una tifosa bianconera che mai si sarebbe aspettata di diventare famosa per via di una partita di calcio. La ragazza in questione si chiama Francesca Tajè, è una studentessa di 21 anni, frequenta lo Iulm a Milano e ha una passione sfrenata: la Juventus. Francesca infatti era presente sugli spalti dell'Allianz Stadium e ad un certo punto è stata inquadrata da Sky Sport.

Il suo bel viso ha fatto il giro del web e la sua popolarità è cresciuta in maniera inaspettata dato che oggi vanta quasi 80.000 follower su Instagram, oltre 70.000 in più rispetto a domenica scorsa. In questi giorni la Tajè è stata molto chiacchierata sui social e non solo e anche lei ai microfoni di Radio Bianconera ha dimostrato di essere rimasta spiazzata per così tanta popolarità: "Arrivano messaggi da tutto il mondo, sono onorata, devo soltanto dirvi grazie. Siamo solo a 4 giorni dall’”apparizione”, vediamo come si evolve la situazione".

Francesca ha poi continuato parlando della sua fede bianconera: "La mia passione nasce fin da quando ero nella pancia di mamma, i miei genitori sono juventini sfegatati. Sono sempre stata abbonata allo stadio, ogni domenica in cui la Juve gioca in casa sono a sostenerla. A volte, quando posso, vado anche in trasferta in Europa". Infine la tifosa bianconera doc è tornata sull'inquadratura che l'ha resa "famosa": "Non me lo aspettavo. Non è la prima volta che mi capita di essere ripresa, per me è stata quasi una normalità quando mi hanno inviato la foto. Qualche ora dopo, dopo la partita, ho cominciato a vedere follower aumentare… Ero un po’ destabilizzata e spiazzata ma sorpresa in modo positivo".

