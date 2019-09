Francesco Chiofalo distrutto dopo il presunto tradimento ad Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore, fa discutere molto il triangolo amoroso che vede Aurora Ciorbi nei panni di "terza incomoda" tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La Ciorbi aveva recentemente accusato Chiofalo di aver avuto una relazione finta con la Fiordelisi al mero scopo di partecipare a Temptation Island Vip, lasciando così intendere di aver frequentato Chiofalo anche quando l'ex tentatore si diceva interessato alla Fiordelisi. Motivo, quest'ultimo, per cui Antonella avrebbe lasciato la casa del suo ormai ex fidanzato. E alla loro rottura sono seguite le rispettive reazioni dei due diretti interessati nonchè ex fidanzati, Antonella e Francesco, che su Instagram si erano lasciati immortalare mentre si abbandonavano a dei pianti liberatori. E adesso Francesco Chiofalo torna a parlare del triangolo amoroso, chiedendo alla sua amata di poter avere un confronto.

Tra le sue ultime Instagram stories, Chiofalo è infatti diventato protagonista di un lungo sfogo condiviso con i fan, in cui l'ex tentatore di Temptation island chiede alla Fiordelisi di poter chiarire la sua posizione in merito al presunto tradimento che le avrebbe inferto. Nelle sue storie, "Lenticchio" fa sapere che non respira, non mangia e non dorme da almeno 3 notti: "In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare e come se improvvisamente mi avesse levato la terra da sotto i piedi. In poche ore è cambiato tutto. Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre".

Per il momento Antonella Fiordelisi sembra non essere intenzionata a concedere all'ex di Selvaggia Roma un confronto, così come rivelato dallo stesso Chiofalo: "Non mi rispondi al telefono, hai messaggi, non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo. Hai tratto le conclusioni tutte da sola e sei andata via". Ma Chiofalo sembra essere disposto a tutto, pur di ritornare a far coppia fissa con la Fiordelisi: "Ti chiedo di parlare con te. Non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego, amore mio, dammi modo di parlarti e spiegarti tutto".

E, intanto, c'è chi in rete spera di rivedere Francesco Chiofalo a Temptation Island Vip : "Ma Francesco Chiofalo ha tradito la fidanzata raga e noi chi ci portiamo a Temptation Island? Er Faina e invece avremmo dovuto portarci proprio lui, Lenticchio, l'unico che ci avrebbe dato grandi soddisfazioni, Maria De Filippi ripensaci".

