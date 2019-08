Francesco Chiofalo mette like ad altre ragazze, ma si tratta di un malinteso

Dall'account Instagram di Francesco Chiofalo sono cominciati ad arrivare like a molte ragazze, oltre che a diverse richieste d'amicizia. La sua ragazza, Antonella Fiordelisi, non ha affatto gradito quanto stava succedendo e si è arribbiato salvo poi scoprire che si è trattato tutto di un malinteso. Il piccolo incidente social non è infatti imputabile a Francesco Chiofalo quanto piuttosto al nipote di Antonella che, giocando con il cellulare del personal trainer, ha cominciato a cliccare a destra e manca. A raccontare il curioso episodio sono stati proprio i diretti interessati dopo che su Instagram stava scoppiando un caso.

Antonella, per questa storia, è stata inondata di messaggi da parte dei suoi fan che le inviano screenshot mostrandole che il ragazzo stava mettendo like ad altre ragazze. Così, Antonella e Francesco, hanno fatto una serie di stories in comune: " Non è che sono stupido e da fidanzato io mi metto a mettere like a 200 mila ragazze con questa che mi controlla come l’ispettore Derrick " ha detto Chiofalo ammettendo i like ma dando la colpa al nipote di lei.

La coppia dovrebbe partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip, entrambi già conosco molto bene il reality in quanto partecipanti alla quarta edizione. Francesco, all'epoca, era fidanzato con Selvaggia Roma, mentre la Fiordelisi era la tentatrice.

