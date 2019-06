Temptation Island, come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore

Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, sta attraversando un periodo di riabilitazione, a seguito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto a gennaio 2019 per l'asportazione di un tumore cerebrale. E a riportare alcuni aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute è stata l'attuale fidanzata di "Lenticchio", Antonella Fiordelisi. Quest'ultima ha concesso un'intervista esclusiva a Di più, ripresa da Fanpage.it.

" Dopo l’operazione è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione - ha detto la Fiordelisi -. Quando si tocca il cervello, non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi, ma ci sono. La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia. Il tumore per fortuna non era maligno, ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole".

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha perso tutti i muscoli

Nonostante la distanza, dovuta al fatto che lei abita a Salerno e lui vive a Roma, i due neo-piccioncini sembrano davvero amarsi molto.

In particolare, Antonella ha dichiarato di sentirsi legata a Francesco per la sua anima e non solo per le qualità fisiche dell'ex tentatore: “Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi, ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima”.