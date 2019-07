Francesco Facchinetti e la moglie si punzecchiano sui social. Le battute sono piuttosto hot

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma sono una coppia molto social, che non lesina spesso divertenti siparietti a favore dei tantissimi follower. L'ultimo scambio di battute tra i due è stato esilarante e ha fatto particolarmente divertire i loro seguaci.

L'ultimo botta e risposta tra i due è avvenuto in occasione della pubblicazione di una foto da parte di Wilma, commentata da Francesco Facchinetti. La donna si è mostrata in una posa piuttosto sensuale davanti allo specchio, con solo una canotta scollata e un paio di slip neri. La pioggia di commenti da parte dei suoi seguaci è stata ricca di apprezzamenti per il gran fisico mostrato. Dello stesso avviso non è stato il marito, che ha commentato tra il serio e il faceto: “ Zinne fuori, bene. Allora arriverà anche il mio papagno afro bamboo! Prossimamente ”. Lady Facchinetti ha saputo rispondere per le rime a Francesco e non si è lasciata sfuggire l'occasione di una battuta sagace, che ha fatto impazzire i follower: “ Di afro c’è solo l’acconciatura .”

La coppia ama divertirsi e scherzare, sono molti i video che li vedono protagonisti di gag esilaranti a favore di obiettivo. Il “figlio dei Pooh”, come ama definirsi Facchinetti, ha sempre avuto la fama di burlone. È l'eterno Peter Pan che quando c'è da ridere e divertirsi non si tira mai indietro. Ha saputo mantenere quella parte di anima infantile nonostante si quasi arrivato alla soglia dei 40 anni. Ha trovato una donna molto simile a lui su questo lato, che è capace di assecondarlo e di divertirsi assieme a lui.