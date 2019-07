Francesco Monte e il flirt con Isabella De Candia

Francesco Monte non intende più nascondere ai suoi fan la sua nuova fiamma. In un'Instagram story pubblicata in rete, l'ex naufrago appare infatti felice mentre tiene stretta a sé la modella Isabella De Candia.

La storia in questione giunge dopo lo sfogo social avuto da Francesco, che ha categoricamente smentito ai follower il rumor secondo cui lui avrebbe tradito Giulia Salemi: "Non ho tradito Giulia, basta minacce di morte. Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c'è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta”.

I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi, continuano quindi a essere al centro del gossip. La notizia della loro separazione ha diviso l'opinione del popolo del web e, intanto, circolano rumor che vedrebbero Monte reo di un tradimento inferto ai danni della sua ex.

Francesco Monte e la rottura con Giulia Salemi

Stando a quanto riportato da Spy, Francesco avrebbe conosciuto la "terza incomoda", Isabella De Candia, tra il 7 e il 14 aprile, grazie ad un amico in comune. Parliamo di Pio D'Antini del duo comico Pio & Amedeo. Nel lasso di tempo segnalato dalla fonte, Francesco e Giulia sarebbero stati ancora fidanzati, almeno fino a maggio, e precisamente fino alla serata del Festival di Cannes, nel corso della quale i due ormai ex avrebbero avuto una brusca lite. “La rottura sarebbe avvenuta- riporta la fonte - quando la coppia si è presentata sul tappeto rosso, a Cannes. Proprio in quell’occasione Francesco è esploso e ha capito che la storia con Giulia non poteva andare avanti”.



