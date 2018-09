Francesco Monte è fuori dal Gf Vip?

È ai nastri di partenza la terza edizione del Gf Vip, la prima puntata arriva su Canale 5 il prossimo 24 settembre, e già cominciano a fioccare news e indiscrezioni su un’esclusione eccellente dal reality di Mediaset. Spunta il nome di Francesco Monte.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, al centro di critiche e polemiche per il famigerato “canna gate” avvenuto sull’Isola dei Famosi, è stato scelto per essere uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma da quello che si legge sulle pagine di Dagospia, Francesco Monte è stato escluso dal reality senza nessuna spiegazione, almeno in apparenza.

La questione non è chiara anche perché in merito poche sono le notizie che si hanno a disposizione. Dalle indiscrezioni sembra proprio che, la presenza di Monte al Gf Vip, non sia ben vista dagli stessi dirigenti di Mediaset. Secondo le fonti, la sua presenza al reality sarebbe del tutto inopportuna a causa delle abitudini dell’ex tronista, e il messaggio che passerebbe al telespettatore, sarebbe decisamente pessimo.

La società che produce il programma, la Endemol, non sarebbe intenzionata a mollare la presa e sta cercando una soluzione per non escludere la presenza di Francesco Monte dal cast. La situazione resta comunque complicata e poco chiara. Solo qualche giorno fa, il settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni, aveva annunciato i componenti del Gf Vip e, tra questi, c’era anche Francesco Monte.