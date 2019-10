Francesco Monte imita Michael Bublé e viene "promosso". Ma il web non ci sta

Nella serata dello scorso venerdì 18 ottobre, è stata trasmessa la nuova puntata di Tale e quale show, che ha visto indiscusso protagonista Francesco Monte. L'ex volto di Uomini e donne ha eseguito un'imitazione di Michael Bublé, esibendosi sulle note della dolce ballad dal titolo Home, uno dei grandi successi dell'artista canadese.

Nel nuovo appuntamento tv, Monte è riuscito a far parlare nuovamente di sé e a ricevere i complimenti da parte dei tre giurati dello show condotto da Carlo Conti: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. In particolare, quest'ultimo si è detto sorpreso delle doti canore che ad oggi -a suo dire- ha sfoderato Monte nel programma trasmesso su Rai 1: "Sorprendente, non ho parole. È complicato imitare Bublé. Eccezionale davvero, un capolavoro".

In studio, alla luce dell'ultima performance registrata da Monte, i tre giudici si sono chiesti come mai il concorrente Francesco abbia fatto il modello nella vita e non il cantante. E alla fine è stato proprio l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ad aggiudicarsi la vittoria della sesta puntata del programma. Nella classifica generale, Francesco Monte si è invece posizionato al secondo posto, alle spalle di Agostino Penna. E con le ultime votazioni, il modello ha ottenuto un pass che gli consente di accedere come finalista al Super Torneo di Tale e quale show, che partirà il prossimo venerdì 25 ottobre.

Ma l'esibizione di Monte ha divisione l'opinione pubblica, non tutti apprezzano la sua "promozione". "Ma stiamo scherzando? Tutto fatto per lo share. Non c'è meritocrazia. Che schifo Francesco Monte in testa. Ha fatto pena stasera daiii. Fausto Leali è stato fatto in maniera eccelsa. #taleequaleshow", si legge fra i commenti

Ma oltre i molteplici messaggi di contestazioni, si leggono anche parole positive per Francesco, come quelle spese da un alto utente in un tweet: "Francesco Monte è stato la vera rivelazione di questa edizione, perfetto anche con Bublé! #taleequaleshow".