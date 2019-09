Francesco Monte è sensuale a letto e la cantante Noemi apprezza

Tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2019 non manca Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, tornato alla ribalta grazie alla partecipazione lo scorso anno al Grande Fratello Vip tanto quanto grazie alle sue movimentate storie d’amore.

Così, Francesco Monte vanta non solo una carriera nel mondo televisivo, ma anche una come modello. Sul suo profilo Instagram, infatti, ama deliziare i suoi follower con foto di sé che fanno letteralmente impazzire il pubblico femminile.

E l’ultima foto dal tono vintage in bianco e nero non fa eccezione. Francesco Monte è immortalato disteso a letto a torso nudo. Sguardo profondo, braccia sollevate e barba ben curata: questi gli ingredienti dell’immagine hot che ha raccolto nel giro di poche ore già 51mila like.

Senza considerare i numerosi complimenti che ha ricevuto dai suoi fan. “Che sguardo!” , “Ciao Maria, io esco!” , “Oh mio Dio, meraviglioso!” , “Ma tu ci vuoi far avere un infarto tutto di colpo?!? Sei stupendo!” e “Tanta, ma tanta roba!” , si legge nello spazio in fondo al post.

Tra tutti, però, risalta un commento ben preciso, quello della nota cantante Noemi. La rossa, infatti, ha lasciato in basso al post l’emoticon di una fiamma ardente – forse a indicare la passione che nutre per Francesco? Il gesto non è passato inosservato e ha destato la curiosità dei follower, che si sono precipitati a commentare: “Noemi una di noi!” .

Insomma, non è ben chiaro cosa voglia dire quell’emoticon, anche perché la cantante si è spostata appena un anno fa, nel luglio 2018, con Gabriele Greco, musicista della sua band, al quale è legata sentimentalmente dal 2008. Ci nascondono forse qualcosa?

