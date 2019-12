Il figlio della Parietti: "A La Fattoria perché avevo bisogno di soldi"

Ospite di Che tempo che fa insieme alla madre Alba Parietti, Francesco Oppini è tornato a parlare dei suoi precedenti televisivi e di quella partecipazione al reality show La Fattoria accettata solo per soldi.

Figlio di una delle donne simbolo dello spettacolo italiano e di Franco Oppini, cabarettista e attore comico, il giovane Francesco ha deciso di intraprendere una carriera totalmente diversa da quella dei genitori nonostante non disdegni sporadiche apparizioni televisive. Accomodatosi al tavolo di Che tempo che fa insieme alla madre, il figlio della Parietti ha spiegato di essere volontariamente rimasto lontano dalle luci dei riflettori, eccezione fatta per la sua presenza nel programma sportivo Diretta Stadio.

“ Francesco Oppini, telecronista sportivo ”: così Fazio lo ha presentato al tavolo degli ospiti, ma il figlio della Parietti ci ha tenuto a precisare. “ È un hobby – ha chiarito lui riferendosi proprio al ruolo di commentatore nello show calcistico - . Il mio lavoro è un altro, io sono rimasto fuori dal discorso televisivo. Sono un normalissimo commerciante di automobili ”. Francesco, infatti, si occupa di una delle sue più grandi passioni nella vita di tutti i giorni e, così come accaduto per il calcio, è riuscito a trasformare un hobby in un vero e proprio lavoro. “ È molto, molto bravo...mi fa fare degli ottimi affari... Fategli pure qualunque domanda sia sulle auto che sulle squadre di calcioÈ molto, molto bravo...mi fa fare degli ottimi affari... Fategli pure qualunque domanda sia sulle auto che sulle squadre di calcio ”, ha aggiunto Alba, fiera della professione del suo Francesco.

Ma Fabio Fazio non ha dimenticato la partecipazione di Francesco Oppini al reality show La Fattoria. “ Tu avevi cominciato un po’ facendo spettacolo, avevi fatto La Fattoria... ”, gli ha ricordato il conduttore di Rai 2, mentre il figlio della Parietti, nonostante i tentativi della madre di metterlo a tacere, non ha esitato a replicare: “ L’avevo fatto per un motivo molto semplice: nel 2004 avevo bisogno di soldi come tutti i ragazzi giovani. Ho fatto quella cosa semplicemente per un discorso economico .”