Francesco Renga ricorda la madre

Francesco Renga, ospite nella puntata odierna del programma televisivo Verissimo, si confessa apertamente ripercorrendo le varie tappe della sua vita. Ormai 50enne, il cantante può fare un bilancio delle sue esperienze pregresse, da un punto di vista personale e professionale. Renga, rispondendo ad una delle domande della conduttrice, afferma di ritenersi sinceramente molto soddisfatto del suo percorso, nella vita privata come padre, ma soprattutto per la scelta che ha segnato in positivo la sua vita, di sposare la musica. Difatti, Renga ha previsto sin da ragazzo il suo destino, ossia di entrare nel mondo della musica, cantare, la sua passione si è tramutata nella sua professione. La sua carriera di successo testimonia che la scelta fatta è stata quella giusta.

L'intervista verte su temi di carattere privato. Al cantante gli viene chiesto del rapporto intimo con i suoi familiari, domanda che ha destato in Renga profonda commozione, in particolare quando ha ricordato il rapporto che aveva con sua madre, scomparsa anni addietro. Parlando della madre Jolanda, Francesco Renga riferisce intenerito: "Mio padre quando va a trovare mia sorella la scambia per mia mamma" , poiché il padre del cantante, ormai 90enne, è afflitto dal morbo di Alzheimer. "Le assomiglia molto. (La sua scomparsa, ndr) è stato qualcosa che mi ha lacerato. Una ferita che non si è mai rimarginata. Con i figli ho smesso di essere io figlio, sono diventato genitore e sono stato costretto ad affrontare questa cosa". Inoltre, Renga rivela una cosa inedita, la canzone presentata allo scorso Sanremo, Aspetto che torni, è dedicata all'amata madre, ma anche al padre. "È una canzone che parla di mio padre in prima persona, è lui che in realtà aspetta che torni... lui ha 90 anni, è malato di Alzheimer e vive in questo suo mondo in cui c'è solo mia madre, ancora adesso", ha confessato rammaricato il cantante.