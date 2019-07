Francesco Sarcina parla dopo la separazione: "Tradito da mia moglie e da Scamarcio"

La fine della relazione tra Francesco Sarcina e l'infuencer Clizia Incorvaia destato molto clamore. Non è tanto la fine del matrimonio ad aver colpito l'opinione pubblica ma le modalità con cui è avvenuto e soprattutto il nome della terza persona coinvolta. Candida Morvillo ha incontrato Francesco Sarcina per il Corriere della Sera a pochi giorni dall'annuncio da parte dell'influencer.

La comunicazione della rottura è stata affidata da Clizia a un post su Instagram, senza che questo fosse stato concordato con il cantante, come lui stesso ha dichiarato al quotidiano: “ È lei che ama il gossip. Io penso che, prima di muoversi, bisognerebbe pensare che i bimbi leggono, sentono, vengono a sapere. Ma lei fa l’influencer, ha un altro modo, che mi sono sforzato di capire, al punto che l’avevo accompagnata a Pechino Express. ” Tra i due c'era stata una profonda crisi già nello scorso mese di novembre, che con duro lavoro e sacrificio i due erano riusciti a superare. Le fasi della loro relazione sono state puntualmente documentate dalla donna sul suo profilo Instagram fino alla riconciliazione di febbraio. È in quel lasso di tempo, tra novembre e febbraio, che si colloca il tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio. Francesco Sarcina spiega che l'episodio, a quanto pare singolo e isolato, si è verificato pochi giorni dopo dall'inizio della crisi di novembre ma la donna ha trovato il coraggio di confessarlo solo a Pasqua. Il frontman de Le Vibrazioni ricorda perfettamente il momento in cui tutto è avvenuto: “ Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita. ”

Francesco Sarcina è ancora sofferente nel raccontare la fine del suo amore con Clizia Incorvaia ma cerca di sdrammatizzare a modo suo: “ Le sofferenze sono materiale buono per scrivere canzoni ” ma il dolore per il doppio tradimento è molto forte per il cantante. L'ex moglie e l'attore, stando alle sue parole non starebbero insieme e si sarebbe trattato di un unico caso, ma il tradimento con il migliore amico è difficile da sopportare per Francesco Sarcina: “ Che cambia se l’ha cercato lei, se covava un desiderio o se l’ha fatto per farmi male? Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica. ” Stando alle sue parole, Riccardo Scamarcio non si sarebbe più fatto sentire. Gli avrebbe scritto un unico messaggio di risposta al suo immediatamente dopo aver scoperto tutto ma dopo non avrebbe più cercato nessun contatto.