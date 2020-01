Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia: "La mia vita resa vergognosamente pubblica"

Mentre l'ex moglie, Clizia Incorvaia, è sempre più protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il cantante ed ex marito Francesco Sarcina si gode il ruolo di padre con un occhio al prossimo Festival di Sanremo. "Le Vibrazioni" saliranno infatti sul palco dell'Ariston, a partire dal prossimo 4 febbraio, con il brano intitolato "Dov'è", che racconta proprio della difficile storia d'amore - poi naufragata - tra Sarcina e la gieffina.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano "Leggo", il leader della band non si è risparmiato, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa proprio contro Clizia Incorvaia, rea di aver dato in pasto ai media la loro storia. " Come è cambiata la mia vita? - esordisce il musicista - È stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata. Non faccio gossip. Dico che siamo nell'era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like ". Nessuna esclusione di colpi dunque, in una vicenda che è tornata di grande attualità, dopo il clamore dei mesi passati, dopo le recenti confessioni di Clizia al Grande Fratello Vip.

Tutto questo, però, non lo ha distolto dai suoi impegni professionali e personali. Ora che l'ex compagna è reclusa nella casa del Gf Vip tocca a lui prendersi cura della loro bambina (e di Tobia, il primo figlio avuto da una precedente relazione). Ma è proprio grazie alla figlia Nina e all'amore per la musica che Sarcina è stato in grado di rialzarsi dopo il brutto periodo vissuto di recente, tra tradimenti e confessioni: " Bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva ".