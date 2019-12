Francesco Totti parla di Ilary e rivela: “La sto convincendo per il quarto figlio”

Francesco Totti non è più protagonista sui campi di calcio e ha chiuso dietro di sé anche la porta dell'AS Roma, la sua seconda famiglia per quasi trent'anni. Oggi è un imprenditore che studia per lavorare nel management calcistico ma è soprattutto un marito amorevole e un padre premuroso. Lui e Ilary Blasi sono la coppia d'oro di Roma, i più amati e i più invidiati anche da chi non segue il calcio. Da quando Francesco ha appeso gli scarpini al chiodo sono molto più liberi di godersi la vita ma soprattutto la famiglia, tra viaggi e rilassanti passeggiate per Roma.

Francesco Totti non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa e i tre figli avuti con Ilary Blasi, sua moglie dal 2005, lo dimostrano. Cristian, il maggiore degli eredi Totti e finora unico maschio, è nato nello stesso anno delle nozze, Chanel è nata nel 2007 mentre Isabel, la più piccola, nel 2016. Il maggiore dei figli di Francesco e Ilary pare abbia ereditato dal padre il talento calcistico, tanto che l'AS Roma si coccola il figlio del Capitano, nella speranza che possa ripercorrere le orme del padre. Francesco Totti per Roma è stato molto più di un giocatore, è universalmente considerato il simbolo dell'AS Roma, una bandiera mai ammainata. Per suo figlio Cristian non dev'essere facile crescere con una simile presenza ingombrante e infatti la speranza di suo padre è che possa crescere a livello sportivo senza essere schiacciato dalle pressioni e dai paragoni.

Tre figli potrebbero già dare l'idea di famiglia numerosa ma Francesco Totti sembra non volersi accontentare e si dice pronto ad allargare ulteriormente la famiglia. Ne ha parlato a Roma, nel corso di un incontro durante la fiera della piccola e media editoria, dove ha presentato il suo libro scritto con Paolo Rondò.Francesco Totti si è mostrato ancora molto innamorato di sua moglie nonostante i lunghi anni di matrimonio, che pare non abbiano spento la passione tra i due: “ Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose. Mi ha dato tre perle… Sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta, devo trovare il momento giusto. ”