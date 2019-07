Francesco Totti spazza e spiazza: la vacanza da casalingo a Sabaudia con Ilary Blasi

Il 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno d'addio di Francesco Totti all'As Roma e che ha visto l'ex bomber capitolino dare le sue dimissioni in qualità di dt. Un momento difficile, che Totti sta cercando di lasciarsi alle spalle concedendosi del sano relax con la moglie, in vacanza.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di trascorrere del tempo a Sabaudia, godendosi le vacanze estive all'insegna della "normalità". I due si sono divertiti a prendersi in giro pubblicando degli scatti rubati che mostrano agli internauti come sono realmente, nella loro quotidianità. Lei fa la lavatrice e lui spazza per terra, il che spiazza i follower. Ebbene sì, perché Totti e la Blasi hanno dimostrato ai loro fedeli sostenitori che non si avvalgono dell'aiuto di domestici a casa, nonostante le loro possibilità economiche.

Francesco Totti, dopo il suo addio alla squadra capitolina, figurerà in Quelli della luna, un programma che prevede quattro appuntamenti ispirati al 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, condotto da Giampiero Mughini e in partenza stasera su Rete 4.

Ilary Blasi sogna Casa Vianello con Francesco Totti