La francese Iris Mittenaere è la nuova Miss Universo

La 24enne francese Iris Mittenaere è la nuova Miss Universo: modella e studentessa di odontoiatria, con la sua vittoria riporta in Europa la corona dopo 24 anni.

La ragazza ha battuto Miss Haiti, ovvero la 25enne Raquel Pelissier e la 23enne Miss Colombia, Andrea Tovar. È stata incoronata a Manila davanti alle 85 concorrenti rivali al termine di uno spettacolo durato tre ore.

Iris è alta 173 centimetri ed è la seconda francese a indossare la tiara dopo la vittoria di Christiane Martel nel 1953. Ama gli sport, i viaggi e la cucina francese e ha dichiarato di voler utilizzare la sua vittoria per la promozione dell'igiene orale.

L'ultima rappresentante del Vecchio continente a trionfare era stata infatti la norvegese Mona Grudt, vincitrice nel 1990. Iris, che ha partecipato alla manifestazione grazie al titolo di Miss Francia, vinto in rappresentanza della regione Nord-Passo di Calais, raccoglie così la corona dalla filippina Pia Wurtzbach. "Sono stata molto sorpresa di aver vinto, mi sento benedetta", ha dichiarato subito dopo l'incoronazione.

"Voglio che tutti i bambini abbiano accesso all'educazione e in particolar modo le giovani donne", ha affermato in conferenza stampa, promettendo un impegno in questa direzione. "Miss Universo era un sogno, tutte le ragazze vorrebbero essere Miss Universo" e "io voglio aiutare le persone, voglio capire le persone, voglio incontrare le persone, ecco perché questo è un sogno per me", ha aggiunto.